Ткачев рассказал о датах рассмотрения апелляции и двух обращений ФШР по санкциям FIDE
Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев рассказал «Матч ТВ», когда будут рассмотрены апелляция на вердикт об отстранении организации и обращения ФШР по итогам решений совета Международной шахматной федерации (FIDE).
Ранее Ткачев рассказал «Матч ТВ», что ФШР подала апелляцию на решение комиссии по этике FIDE о лишении членства в международной федерации на два года. Также были направлены два обращения с требованием отменить решения о запрете спортсменам из России и Белоруссии выступать под национальными флагом и гимном, а также о запрете участия сборных команд России и Белоруссии в официальных турнирах FIDE.
— Известны даты рассмотрения апелляции и двух обращений?
— Генеральная ассамблея, куда мы направили два письма, состоится 21–22 сентября. Сейчас мы проводим процедуру, чтобы наши обращения внесли в повестку дня. В любом случае они буду рассмотрены в конце сентября. Что касается апелляции на решение комиссии по этике FIDE, то не готов сказать, когда она будет рассмотрена. В ближайшее время нам сообщат, когда это произойдет.
— Как вы считаете, будут ли удовлетворены ваша апелляция и два обращения?
— Я в этом практически не сомневаюсь. Если бы у нас были какие‑либо сомнения, мы бы ничего не подавали. Подавать апелляцию ради того, чтобы просто подать — это неправильно, мы никогда этого не делали. Считаю, что наши юристы поработали просто на «отлично», — сказал Ткачев «Матч ТВ».