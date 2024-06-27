Ханс Ниманн отказался от турнира со взносом $ 1 млн

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн отказался от турнира, где все участники должны внести по $ 1 млн. Также Ниманн написал о возможном срыве турнира.

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«Я отказался от участия в турнире хайроллеров с бай-ином $ 4 млн из-за разногласий по контракту и теперь считаю, что всё мероприятие отменяется. Это прискорбно, с учётом того, что я уже обеспечил необходимые средства, подписал контракт и начал подготовку. Иногда всё складывается не так, как хотелось бы. Несмотря на это, я с нетерпением жду возможности принять участие в серии уникальных матчей в течение года», — написал Ниманн в социальных сетях.



Ранее организатор турнира немецкий бизнесмен российского происхождения Вадим Розенштейн пригласил Ханса Ниманна на турнир сыграть с Яном Непомнящим, Фабиано Каруаном и Нодирбеком Абдусатторовым. Бизнесмен заявил, что эти участники уже гарантировали необходимую сумму.

Турнир с входным билетом в $ 1 млн состоится 21 ноября в Дюссельдорфе (Германия). Формат турнира: два круга, быстрые шахматы по 15 минут на партию без добавления времени на каждый ход. Победитель получит $ 2 млн, занявший второе место – $ 1,5 млн, третье – всего $ 400 тысяч. А ставший последним не получит ничего. Мероприятие пройдёт в гостинице «Хайятт».