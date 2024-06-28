26 июня в ресторане Peach состоялось торжественное открытие Международного турнира «Шахматные звезды 4.0». Вечер посетили гроссмейстеры — участники турнира и многие любители шахматного спорта.

© Пресс-служба турнира

Среди спортсменов была проведена жеребьевка при участии главного судьи соревнований Артема Ахметова. Номера гроссмейстеров распределились в следующем порядке:

1 – Раунак Садхвани

2 – Теймур Раджабов

3 – Екатерина Лагно

4 – Хоу Ифань

5 – Сергей Карякин

6 – Александра Горячкина

7 – Валентина Гунина

8 – Амин Табатабаи

9 – Евгений Томашевский

10 – Владислав Артемьев

Гости мероприятия стали свидетелями жеребьевки гроссмейстеров и узнали об особенностях четвертого турнира «Шахматные звезды». Настроение вечера задавали музыканты кавер-группы «Агенты Voodoo» и Dj Vlada Goldberg.

«Мы открываем уже четвертый турнир “Шахматные звезды” — это говорит о том, что его популярность с каждым годом стремительно растет, а сами соревнования становятся всё масштабнее и зрелищнее. На этот раз мы отправились в разные города, чтобы дать возможность детям со всей страны принять участие в отборочных этапах и получить уникальный шанс приехать в Москву – сразиться с мировыми звездами шахматного спорта. Состав гроссмейстеров турнира также неизменно впечатляет. Желаю большой удачи как начинающим игрокам, так и нашим уважаемым шахматным звездам», – отмечает генеральный директор компании «Новые шахматы» Сеймур Гусейнов.



Игры четвертого Международного турнира «Шахматные звезды 4.0», который всего за несколько лет стал одним из самых грандиозных и успешных соревнований по шахматам, пройдут с 26 июня по 2 июля. В новом турнире примут участие десять выдающихся мировых гроссмейстеров. Общий призовой фонд — 15 000 000 рублей. Зрители смогут наблюдать за ходом турнира на главной площадке соревнований, в зале Crystal Ballroom в башне OKО в «Москва-Сити», или онлайн. Стать зрителем грандиозных соревнований может любой желающий – для этого нужно приобрести бесплатный билет, пройдя регистрацию по ссылке: https://chessstars.ru. Торжественное закрытие турнира состоится 2 июля в ресторане Zafferano Loft.

Организатор Международного турнира «Шахматные звезды 4.0» – компания «Новые шахматы».

Генеральный партнер турнира – Т-Банк – финансовая онлайн-экосистема, объединяющая полный спектр финансовых услуг для частных лиц и бизнеса. Т-Банк поддерживает четвертый по счету шахматный турнир и это неоценимый вклад в будущее интеллектуального и детского спорта в России. Для Т-Банка работа со школьниками и подрастающим поколением – одно из ключевых направлений, это дает возможность находить молодые таланты и оказывать им поддержку на их пути и давать маленьким звездочкам становится звездами. Шахматы для детей – это развитие стратегического мышления, которое пригодится не только в бизнесе, но и в жизни. Т-Банк – финансовая онлайн-экосистема, которой важно работать с молодым поколением, помогать и взращивать в них навыки для развития бизнеса, в том числе российского финтеха.

Специальный партнер турнира – госкорпорация «Росатом» – глобальный многопрофильный холдинг, развивающий низкоуглеродную генерацию, ядерную медицину, цифровые продукты, а также уделяющий большое внимание развитию человеческого потенциала.

Партнер турнира – Sea Breeze Resort – премиальный морской курорт и жилой комплекс на живописном побережье Каспийского моря в получасе езды от центра Баку. Внутри проекта созданы все условия для круглогодичного проживания и роскошного отдыха: резиденции и апартаменты, отели и пляжные комплексы, школа и детский сад, бары и рестораны, фитнес и wellness центры. Совсем скоро одной из главных жемчужин не только Sea Breeze, но и всего региона станет Caspian Dream Liner – 11-этажный апарт-отель в форме лайнера, построенный на искусственном острове

Официальный партнер турнира – Педагогический шахматный союз.

Генеральный информационный партнер – «Чемпионат». Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники». Официальное информационное агентство – «РИА Новости Спорт». Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», радиостанция «Детское радио», портал Rambler.ru, журнал ОК!, медиахолдинг ЖАРА Media, медиаканал Indoor TV, деловой клуб RRCC, газета «Спорт-Экспресс».

Партнер турнира – Crocus Fitness, международная сеть фитнес-клубов премиум-класса. Просторные бассейны, суперпрофессиональный тренерский состав, инновационное фитнес-оборудование, многофункциональные зоны отдыха и роскошные интерьеры. Присоединяйся к лучшим в мире спорта и фитнеса! Crocus Fitness – ТОЛЬКО ПЕРВЫЕ!

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Международный турнир «Шахматные звезды» проходит в Москве с 2022 года. Победителем первых соревнований стал гроссмейстер из России Владислав Артемьев. Чемпион турнира 2023 года – Сергей Карякин. По итогам турнира «Шахматные звезды 3.0» первое место вновь занял Владислав Артемьев.

Официальный сайт турнира – https://chessstars.ru/

Адрес проведения: зал Crystal Ballroom в башне OKO, ММДЦ «Москва-Сити».