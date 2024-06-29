Непомнящий сыграл вничью с Анишем Гири на Grand Chess Tour

Двукратный победитель турнира претендентов Ян Непомнящий сыграл вничью с голландским гроссмейстером Анишем Гири в третьем раунде турнира Grand Chess Tour в Бухаресте (Румыния).

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Россиянин играл чёрными фигурами. Игра завершилась на 41-м ходу. Для Яна это уже третья подряд ничья на этом турнире. В предыдущих партиях шахматист разошёлся миром с французом Максимом Вашье-Лагравом и индусом Гукешем Домараджу.

В четвертом туре Непомнящий будет играть белыми фигурами против американца Уэсли Со. Матч пройдет сегодня, 29 июня.

Соревнования в Бухаресте проходят в формате классических шахмат — 120 минут на партию с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. Призовой фонд составляет 350 тысяч долларов. Победитель получит 100 тысяч.

В турнире принимают участие 10 гроссмейстеров: Фабиано Каруана и Уэсли Со из США, Ян Непомнящий (Россия), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), Доммараджу Гукеш и Рамешбабу Прагнанандха (Индия), Аниш Гири (Голландия), Алиреза Фирузджа и Максим Вашье-Лаграв (Франция), Богдан-Даньел Дяк (Румыния).

ФИДЕ временно отстранила Федерацию шахмат России от участия в международных соревнованиях. Несмотря на это, включила Суперфиналы чемпионатов России среди мужчин и женщин в календарь. ФШР подала апелляцию на это решение.