Ян Непомнящий опустился на пятое место в рейтинге ФИДЕ

Российский гроссмейстер, двукратный вице-чемпион мира Ян Непомнящий потерял одну позицию в обновлённом рейтинге ФИДЕ. Теперь Непомнящий занимает пятую строчку рейтинга (2770).

Лидером остается норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен (2832). На второе место занимает американец Хикару Накамура (2802), третий — американец Фабиано Каруану (2796), а Эригайси Арджун (2778) из Индии — четвёртый.

Напомним, 7 июня стало известно, что ФИДЕ временно лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства. В свою очередь ФШР подала аппеляцию на решение комиссии по этике ФИДЕ.

Ранее стало известно, что Ян Непомнящий в пятом раунде турнира Grand Chess Tour в Бухаресте (Румыния) сыграл вничью, как и предыдущие четыре раза.