Российская чемпионка по шахматам рассказала о партиях с украинками

Чемпионка мира по шахматам Валентина Гунина рассказала об играх с представительницами Украины в контексте нынешней геополитической ситуации.

© FIDE

«В шахматах все довольно лояльны друг к другу, хотя и для нас это сложная ситуация, и для них. Мы официально под камерами не общаемся, чтобы не было потом поводов для обсуждения. Для меня нет проблем в общении, а их я прекрасно понимаю. На чемпионате мира в Самарканде ко мне подошёл главный судья и предупредил, что в матчах с соперницами из Украины никаких рукопожатий быть не должно. Ну нет и нет – для меня в этом трагедии нет», — сказала Гунина в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата».



Напомним, в конце 2023 года Гунина стала победительницей чемпионата мира по блицу среди женщин, который проходил в Самарканде (Узбекистан). Для российской спортсменки это второй подобный титул. Дебютную победу она одержала в 2012 году.