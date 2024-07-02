Шахматист Рязанцев рассказал об участии в турнире на Эвересте
Тренер сборной России по шахматам Александр Рязанцев спокойно играл в турнире на высоте 5 364 метра, так как у него есть опыт горных восхождений. Об этом он рассказал ТАСС.
Турнир проходил в мае. Рязанцев стал победителем, обыграв на тай-брейке Юрия Калиниченко.
"Я участвовал в высокогорном турнире в этом году, идею которого предложил руководитель компании "Код безопасности" Андрей Голов, - сказал Рязанцев. - Мы играли в лагере компании "Семь вершин" на высоте 5 364 метра, Федерация шахмат России поддержала эту идею. У меня есть опыт восхождения в горы, я занимался на любительском уровне альпинизмом. Я выиграл турнир. Надеюсь, он получит свое продолжение, и, может быть, получится сыграть где-то еще выше, очень интересно посмотреть, как организм работает на высоте семь или восемь тысяч метров".
"Как я и говорил, поскольку у меня есть опыт восхождений, то играл я довольно спокойно. Единственное, игралось немного сонно, возможно, высота все-таки сказалась, но, может быть, просто такое настроение было", - добавил собеседник агентства.