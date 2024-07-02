Шахматист Рязанцев рассказал об участии в турнире на Эвересте

Тренер сборной России по шахматам Александр Рязанцев спокойно играл в турнире на высоте 5 364 метра, так как у него есть опыт горных восхождений. Об этом он рассказал ТАСС.

© РИА Новости

Турнир проходил в мае. Рязанцев стал победителем, обыграв на тай-брейке Юрия Калиниченко.

"Я участвовал в высокогорном турнире в этом году, идею которого предложил руководитель компании "Код безопасности" Андрей Голов, - сказал Рязанцев. - Мы играли в лагере компании "Семь вершин" на высоте 5 364 метра, Федерация шахмат России поддержала эту идею. У меня есть опыт восхождения в горы, я занимался на любительском уровне альпинизмом. Я выиграл турнир. Надеюсь, он получит свое продолжение, и, может быть, получится сыграть где-то еще выше, очень интересно посмотреть, как организм работает на высоте семь или восемь тысяч метров".

