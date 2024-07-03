В Москве завершился Международный турнир по быстрым шахматам среди гроссмейстеров «Шахматные звезды 4.0»

Четвертый Международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды 4.0» с общим призовым фондом 15 000 000 рублей проходил с 26 июня по 2 июля в «Москва-Сити». В третий раз за историю турнира победителем стал российский гроссмейстер Владислав Артемьев.

© Пресс-служба турнира

По результатам турнира 10 место заняла Екатерина Лагно, на 9 месте – Валентина Гунина, на 8 месте оказалась Александра Горячкина, 7 место – у гроссмейстера из Китая Хоу Ифань. 6 место занял Евгений Томашевский, 5 место у гроссмейстера из Ирана Амина Табатабаи, на 4 месте оказался Сергей Карякин, на 3 месте – индийский спортсмен Раунак Садхвани, 2 место занял Теймур Раджабов. Чемпионом «Шахматных звезд 4.0» вновь стал Владислав Артемьев, обойдя соперников и в турнире по быстрым шахматам, и по блицу.

В детском турнире в группе до 9 лет среди мальчиков на 3 месте оказался Михаил Марков, 2 место у Федора Бондарева, победитель турнира – Кирилл Морозевич. Среди девочек 3 место у Дарьи Мануйловой, на 2 месте – Алиса Клетрова, на 1 месте – Ева Бажутова. В группе до 11 лет среди мальчиков 3 место занял Даниил Кислый, на 2 месте – Даниил Каминский, на 1 месте оказался Мирон Кислов. Среди девочек на 3 месте – София Образцова, 2 место заняла София Свиридова, победу одержала Илиана Масаева.

В группе до 13 среди мальчиков 3 место занял Егор Ловаков, на 2 месте — Иван Медведев, 1 место – у Адриана Санчеса-Шананина. Среди девочек до 13 лет на 3 месте оказалась Полина Коробова, 2 место – у Татьяны Мозолевской, победительницей стала Ксения Асаченко. В группе до 17 лет среди мальчиков 3 место – у Алексея Козлова, на 2 месте оказался Михаил Кузнецов, победу одержал Егор Карельский. В группе до 17 лет среди девочек на 3 месте оказалась Софья Данилина, 2 место заняла Анна Хмелева, победительница турнира – Олеся Федорова.

Подробные результаты представлены на официальном сайте турнира https://chessstars.ru.

«Шахматные звезды» – один из самых крупных и популярных международных турниров по шахматам последних лет. С каждым годом проект развивается все стремительнее: в качестве новых участников турнира приглашаются известные мировые гроссмейстеры, а молодым спортсменам предоставляется возможность заявить о себе на весь мир.

В рамках проекта «Шахматные звезды» особое внимание уделяется работе с молодым поколением шахматистов и поддержке шахматных звезд будущего. Миссия турнира – поддержка российских шахматистов, популяризация интеллектуального спорта и развитие молодого поколения игроков в шахматы. Впервые в истории турнира отборочные этапы для детей прошли в разных городах России: Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. Сто юных финалистов приняли участие в турнире «Шахматные звезды», где параллельно с гроссмейстерами боролись за победу.

Торжественное открытие турнира состоялось 26 июня в ресторане Peach. С 27 июня начались игровые дни – зрители наблюдали за ходом турнира на главной площадке соревнований, в зале Crystal Ballroom в башне OKО в «Москва-Сити», и следили за шахматными партиями онлайн. Торжественное закрытие турнира состоялось 2 июля в ресторане Zafferano Loft.

Главный судья турнира – Артем Ахметов. Комментатором взрослых турниров выступил Сергей Шипов. Детские партии комментировала Мария Фоминых.

Организатор Международного турнира «Шахматные звезды 4.0» – компания «Новые шахматы».

Генеральный партнер турнира – Т-Банк – финансовая онлайн-экосистема, объединяющая полный спектр финансовых услуг для частных лиц и бизнеса.

Специальный партнер турнира – госкорпорация «Росатом» – глобальный многопрофильный холдинг, развивающий низкоуглеродную генерацию, ядерную медицину, цифровые продукты, а также уделяющий большое внимание развитию человеческого потенциала.

Партнер турнира – Sea Breeze Resort – премиальный морской курорт и жилой комплекс на живописном побережье Каспийского моря в получасе езды от центра Баку. Внутри проекта созданы все условия для круглогодичного проживания и роскошного отдыха: резиденции и апартаменты, отели и пляжные комплексы, школа и детский сад, бары и рестораны, фитнес и wellness центры. Совсем скоро одной из главных жемчужин не только Sea Breeze, но и всего региона станет Caspian Dream Liner – 11-этажный апарт-отель в форме лайнера, построенный на искусственном острове

Официальный партнер турнира – Педагогический шахматный союз.

Генеральный информационный партнер – «Чемпионат». Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники». Официальное информационное агентство – «РИА Новости Спорт». Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», радиостанция «Детское радио», портал Rambler.ru, журнал ОК!, медиахолдинг ЖАРА Media, медиаканал Indoor TV, деловой клуб RRCC, газета «Спорт-Экспресс».

Партнер турнира – Crocus Fitness, международная сеть фитнес-клубов премиум-класса. Просторные бассейны, суперпрофессиональный тренерский состав, инновационное фитнес-оборудование, многофункциональные зоны отдыха и роскошные интерьеры. Присоединяйся к лучшим в мире спорта и фитнеса! Crocus Fitness – ТОЛЬКО ПЕРВЫЕ!

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Международный турнир «Шахматные звезды» проходит в Москве с 2022 года. Победителем первых соревнований стал гроссмейстер из России Владислав Артемьев. Чемпион турнира 2023 года – Сергей Карякин. По итогам турнира «Шахматные звезды 3.0» и прошедшего «Шахматные звезды 4.0» первое место вновь занял Владислав Артемьев.