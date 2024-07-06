Титулованный шахматист умер во время игры

Гроссмейстер Зиаур Рахман перенес инсульт во время чемпионата Бангладеш и скончался на 51-м году жизни, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу FIDE.

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В федерации пояснили, что известному шахматисту стало плохо во время партии против Энамула Хоссейна Раджиба в 12‑м туре национального чемпионата в Дакке. Мужчина потерял сознание.

«Игроки и официальные лица, присутствовавшие в зале, быстро доставили его в [кардиологическую] больницу Ибрагима в Шахбаге после того, как он потерял сознание. По прибытии туда врачи сказали, что он уже умер», — отметил генеральный секретарь Шахматной федерации Бангладеш Шахаб Уддин Шамим.



Рахман окончил Университет Дакки, получил титул международного мастера (IM) в 1993 году и титул гроссмейстера в 2002 году. Он был самым титулованным шахматистом Бангладеш, одержал 15 побед на чемпионатах страны. По мнению экспертов, в последней партии он также мог одержать победу.