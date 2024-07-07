Бывшего президента Франции избрали в парламент страны

Бывший президент Франции Франсуа Олланд лидирует по итогом второго тура выборов в департаменте Коррез, что позволяет ему избраться в парламент страны. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

«Бывший президент Франсуа Олланд избран от Корреза», — говорится в сообщении телеканала.

Другие подробности не приводятся.

Согласно предварительным результатам, левый «Новый народный фронт» лидирует во втором туре выборов, опережая коалицию Макрона и правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

7 июля во Франции проходил второй тур досрочных выборов в нижнюю палату парламента республики. Глава лидирующего «Нового народного фронта» Жан-Люк Меланшон заявил о готовности сформировать правительство.