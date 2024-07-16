Глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что участник СВО, герой России Юрий Нимченко и гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин станут сенаторами от региона. Об этом сообщает ТАСС.

Аксенов объяснил, что Нимченко будет представлять в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Крыма. Карякин станет представителем крымского законодательного органа.

Глава Крыма поблагодарил за работу действующих сенаторов от региона Ольгу Ковитиди и Сергея Цекова, отметив, что они помогли решить масштабные проблемы. Нимченко Аксенов назвал человеком «с правильной жизненной позицией и необходимыми качествами характера», а Карякина - «настоящим патриотом, доказавшим свою твердую позицию на деле».

Карякин заявил о беспрецедентном давлении после поддержки СВО

Нимченко - командир танка 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота. Карякин родился в Симферополе. Шахматист неоднократно посещал зону спецоперации с гуманитарными миссиями и выступал в поддержку СВО.