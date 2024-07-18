Карякин назвал позором для МОК ситуацию с допуском 15 спортсменов из России на Игры
Шахматист Карякин считает позором для Международного олимпийского комитета (МОК), что Россию на Олимпиаде будут представлять всего 15 спортсменов. Об этом он рассказал ТАСС.
"Смотреть Олимпиаду однозначно не буду из-за такого отношения к нашим спортсменам, - сказал Карякин. - А то, что у нас участвует так мало спортсменов, - это кошмар и позорище. Позор не нам, а МОК".
Международный олимпийский комитет не изменил список российских спортсменов, которые получили разрешение выступить на Олимпийских играх в Париже. Список опубликован на сайте оргкомитета "Париж-2024". В него вошли теннисисты Даниил Медведев, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина, каноисты Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко, пловец Евгений Сомов, велогонщики Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица, а также Анжела Бладцева, выступающая в прыжках на батуте.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены на них смогут выступить исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта.