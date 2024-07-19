Непомнящий сыграет с Карлсеном в 1/4 финала CrunchLabs Masters 2024

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен встретятся между собой в четвертьфинальном матче международного онлайн-турнира CrunchLabs Masters 2024.

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Остальные пары 1/4 финала CrunchLabs Masters 2024:

Алиреза Фируджа (Франция) — Фабиано Каруана (США).

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — Уэсли Со (США).

Максим Вашье-Лаграв ( Франция) — Дмитрий Андрейкин (Россия).

Российские гроссмейстеры Владимир Крамник и Александр Грищук проиграли в отборочном раунде соответственно американцу Фабиано Каруане и Михаилу Антипову. Не смог пробиться в четвертьфинал американский шахматист Хикару Накамура, проигравший в первом предварительном этапе французу Жюлю Муссару.

Онлайн-турнир CrunchLabs Masters 2024 — третий этап Champions Chess Tour 2024. Соревнования с призовым фондом $ 300 тыс. проходят с 17 по 24 июля.