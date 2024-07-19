Илюмжинов назвал бардаком ситуацию с выговором комиссии FIDE Дворковичу

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Выговор комиссии по этике Международной шахматной федерации (FIDE) президенту организации Аркадию Дворковичу можно назвать бардаком. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент FIDE Кирсан Илюмжинов.

"Я считаю ситуацию ненормальной, - сказал Илюмжинов. - Российские шахматисты участвовали в организации FIDE. Мировые шахматы без России никак не просматриваются. Мировые шахматы сильно развиваются благодаря российским шахматистам. То, что президенту FIDE комиссия выносит выговор, что исключают Федерацию шахмат России, - это ненормальная ситуация, как и то, что российские и белорусские шахматисты выступают не под своим флагом. Это бардак, но с этим надо работать. В мою бытность президентом такого мы не допускали".

7 июня комиссия по этике FIDE лишила ФШР членства в организации на два года. Решение связано с тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий России, оно вступит в силу через 60 дней. Также комиссия сделала выговор Дворковичу за его участие в попечительском совете ФШР. Позже Дворкович и президент ФШР Андрей Филатов сообщили ТАСС, что подадут апелляции на решения комиссии по этике.