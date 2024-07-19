Топ-арбитр ФИДЕ отстранен от деятельности из-за сексуальных домогательств

Комиссия по этике и дисциплине ФИДЕ (EDC) дисквалифицировала международного арбитра Арильда Риместада из Дании на два года после того, как стало известно о сексуальных домогательствах с его стороны в отношении сотрудницы Международной шахматной федерации. Об этом сообщает Chess.com.

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По информации источника, EDC отстранила Риместада от участия в качестве арбитра в каких-либо мероприятиях ФИДЕ в течение двух лет, с дисквалификацией на один год при условии отсутствия дальнейших нарушений. Это первый случай, когда комиссия принимает решение по делу, связанному с сексуальными домогательствами.

58-летний датчанин является международным арбитром (IA), которому присвоен класс A, максимально возможный для арбитра. Он обслуживал несколько престижных турниров, таких как Кубок мира ФИДЕ, чемпионат мира по рапиду и блицу, Шахматная олимпиада. У него есть 21 день, чтобы обжаловать решение в Апелляционной палате EDC.