Илюмжинов назвал бардаком ситуацию с выговором комиссии FIDE Дворковичу
Выговор комиссии по этике Международной шахматной федерации (FIDE) президенту организации Аркадию Дворковичу можно назвать бардаком. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент FIDE Кирсан Илюмжинов.
"Я считаю ситуацию ненормальной, - сказал Илюмжинов. - Российские шахматисты участвовали в организации FIDE. Мировые шахматы без России никак не просматриваются. Мировые шахматы сильно развиваются благодаря российским шахматистам. То, что президенту FIDE комиссия выносит выговор, что исключают Федерацию шахмат России, - это ненормальная ситуация, как и то, что российские и белорусские шахматисты выступают не под своим флагом. Это бардак, но с этим надо работать. В мою бытность президентом такого мы не допускали".
7 июня комиссия по этике FIDE лишила ФШР членства в организации на два года. Решение связано с тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий России, оно вступит в силу через 60 дней. Также комиссия сделала выговор Дворковичу за его участие в попечительском совете ФШР. Позже Дворкович и президент ФШР Андрей Филатов сообщили ТАСС, что подадут апелляции на решения комиссии по этике.