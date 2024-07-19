Карпов: ФИДЕ не сохранилась бы без России

Карпов считает, что FIDE не сохранилась бы без России
Международная шахматная федерация (FIDE) не могла бы существовать без России. Такое мнение на вручении золотых знаков Федерации шахмат России (ФШР) высказал 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.
7 июня комиссия по этике FIDE лишила Федерацию шахмат России членства в организации на два года. Решение связано с тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий России, оно вступит в силу через 60 дней. Также комиссия сделала выговор президенту FIDE Аркадию Дворковичу за его участие в попечительском совете ФШР. Позже Дворкович и президент ФШР Андрей Филатов сообщили ТАСС, что подадут апелляции на решения комиссии по этике.
"Я удивляюсь, что ФШР сегодня третируют. Без России FIDE вряд ли сохранилась бы, - сказал Карпов. - РФ провела больше чемпионатов мира, в разы больше, чем кто бы то ни было. Но я рад, что, несмотря ни на что, мы вместе и едины. Надеюсь, что те, кто принимает все эти решения в FIDE, все же найдут в себе мозги и исправят ситуацию. То что происходит - это дело немыслимое. Те, кто вносят политику в шахматный мир, рядом не стоят с людьми, которые создавали FIDE".
В пятницу в Москве награды в честь 100-летия Министерства спорта России получили в том числе шахматисты Сергей Карякин и Валентина Гунина, бывший президент FIDE Кирсан Илюмжинов получил золотой знак ФШР.