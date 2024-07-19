Карпов: ФИДЕ не сохранилась бы без России

Международная шахматная федерация (FIDE) не могла бы существовать без России. Такое мнение на вручении золотых знаков Федерации шахмат России (ФШР) высказал 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

7 июня комиссия по этике FIDE лишила Федерацию шахмат России членства в организации на два года. Решение связано с тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий России, оно вступит в силу через 60 дней. Также комиссия сделала выговор президенту FIDE Аркадию Дворковичу за его участие в попечительском совете ФШР. Позже Дворкович и президент ФШР Андрей Филатов сообщили ТАСС, что подадут апелляции на решения комиссии по этике.

"Я удивляюсь, что ФШР сегодня третируют. Без России FIDE вряд ли сохранилась бы, - сказал Карпов. - РФ провела больше чемпионатов мира, в разы больше, чем кто бы то ни было. Но я рад, что, несмотря ни на что, мы вместе и едины. Надеюсь, что те, кто принимает все эти решения в FIDE, все же найдут в себе мозги и исправят ситуацию. То что происходит - это дело немыслимое. Те, кто вносят политику в шахматный мир, рядом не стоят с людьми, которые создавали FIDE".



В пятницу в Москве награды в честь 100-летия Министерства спорта России получили в том числе шахматисты Сергей Карякин и Валентина Гунина, бывший президент FIDE Кирсан Илюмжинов получил золотой знак ФШР.