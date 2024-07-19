Сергей Карякин: «Не знаю ни одного человека, который бы плохо говорил про шахматы. Критикуют, допустим, футбол, но шахматы любят, мне кажется, все»
Сергей Карякин высказался об отношении к футболу и шахматам в России.
Ранее гроссмейстер сообщил о планах по созданию шахматных школ в регионах страны.
«Верю в то, что шахматы в России на почетном месте, их все любят и уважают. Не знаю ни одного человека, который бы плохо говорил про шахматы. Критикуют, допустим, футбол, но шахматы любят, мне кажется, все. Шахматы делают человека умнее, эрудированнее, образованнее, любое слово можно поставить. Учат считать на много ходов вперед, что помогает в жизни», – сказал претендент на звание чемпиона мира по шахматам 2016 года Карякин.
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Сергей Карякин: «Не знаю ни одного человека, который бы плохо говорил про шахматы. Критикуют, допустим, футбол, но шахматы любят, мне кажется, все»