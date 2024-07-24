«Опережает на 15%»: В Германии заявили о преимуществе Мерца над Шольцем

На сегодняшний день у канцлера ФРГ Олафа Шольца очень плохие шансы на победу на выборах, так как его партия вообще не пользуется популярностью, заявил НСН политолог Александр Рар. Главным конкурентом действующего канцлера Германии Олафа Шольца на выборах станет лидер партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц, так как его партия опережает партию Шольца не менее чем на 15%. Об этом в интервью НСН рассказал немецкий политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил на пресс-конференции, что будет снова баллотироваться на пост канцлера Германии. Об этом сообщило издание Bild. Рар отметил, что у Шольца будет серьезная конкуренция, а его шансы на победу невысоки. «Естественно, у Шольца полно конкурентов, каждая партия, которая попадает в Бундестаг, будет выдвигать своего кандидата. Нет партии, у которой было бы полное преимущество, то есть 50% голосов. Я думаю, что главный его конкурент – это Фридрих Мерц от партии ХДС. Однако все может измениться, у нас впереди очень интересный год. На сегодняшний день у Шольца очень плохие шансы победить, потому что его коалиция не пользуется популярностью вообще. Главная оппозиционная партия ХДС опережает Социал-демократическую партию Шольца на 15%, если не больше. Однако сегодня нельзя ничего исключать, даже то, что он останется у власти, хотя мне это трудно представить», - рассказал собеседник НСН. Ранее Фридрих Мерц заявил, что Шольц теряет связь с реальностью, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».