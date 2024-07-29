Шахматистка Лагно оценила состояние Дин Лиженя

Гроссмейстер Екатерина Лагно предположила, что действующий чемпион мира среди мужчин китаец Дин Лижэнь выйдет на чемпионский матч против индийца Гукеша Доммараджу, несмотря на проблемы с ментальным здоровьем.

«Сейчас у действующего чемпиона мира не лучший период, но мне кажется, что к матчу он соберётся. Очень хотелось бы этого, ведь тогда будет борьба и интересный матч», — сказала Лагно в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.



Весной 2023 года китаец стал 17-м чемпионом мира, победив на тай-брейке россиянина Яна Непомнящего. После этого Дин Лижэнь из-за проблем со здоровьем длительное время не играл в соревнованиях. Поединок за мировую корону между Дин Лижэнем и 18-летним Гукешем Доммараджу пройдёт в Сингапуре с 20 ноября по 15 декабря 2024 года.