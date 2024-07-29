Шахматистка Лагно назвала свою привычку, которая может мешать соперницам

Российская шахматистка Екатерина Лагно, многократная чемпионка мира по блицу и чемпионка мира по быстрым шахматам, назвала свою привычку, которая может мешать соперницам.

«У меня очень сильно хрустят суставы, это с детства, и когда делаешь жесты руками и шеей, то даже иногда самой страшно от звука. Слава богу, я смогла отучить себя хрустеть шеей, а вот не хрустеть руками пока не получается», — сказала Лагно в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.



Ранее одна из сильнейших шахматисток мира Екатерина Лагно ответила на вопрос, кого считает сильнейшим шахматистом мира и почему. Свой выбор она сделала в пользу Магнуса Карлсена. Он является 16-м чемпионом мира по шахматам, а также победителем Кубка мира — 2023.