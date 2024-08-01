В Госдуме хотят узаконить изображения лидеров партий для выборов

Нужно узаконить изображения лидеров партий для агитационных материалов, заявил «Парламентской газете» автор этой инициативы председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, пока эту норму планируют распространить на выборы в Госдуму, а потом и на выборы всех уровней.

Это лишь повысит уровень ответственности партии, которая выдвигает своих кандидатов. Убежден, что эта инициатива будет способствовать укреплению партийной политической системы нашей страны, — объяснил парламентарий.

Депутат отметил, что сейчас во время избирательной кампании нельзя использовать изображения тех, кто возглавлял партию. Например, официально запрещено размещать в избирательной кампании изображение основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

Нилов добавил, что фотографии или рисунки могут помочь разобраться, кто стоит за определенной программой. Также благодаря таким изображениям можно понять направления деятельности политиков, подчеркнул депутат.

Ранее Ярослав Нилов заявил, что партия уже предлагала две поправки к законодательству. Первый законопроект предусматривает обязательное размещение в избирательном бюллетене кандидатов-одномандатников эмблемы их партии.