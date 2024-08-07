Шахматистка в Дагестане пыталась отравить соперницу ртутью

Участница первенства Дагестана по шахматам разлила ртуть на доске оппонентки, с которой у нее мог быть конфликт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После старта турнира одной из девушек стало плохо — у нее закружилась голова и шахматистке вызвали скорую. После происшествия организаторы остановили турнир, вывели всех на улицу и стали изучать записи камер видеонаблюдения. Они запечатлели, как за 20 минут до старта одна из участниц подошла ко второму столику и разлила на него жидкость.

Отмечается, что до начала соревнований девушка интересовалась, работают ли камеры в зале — организаторы соврали ей, что они выключены. Злоумышленницу задержали на месте. Известно, что она является чемпионкой Северо-Кавказского Федерального округа по шахматам, а на отравление могла пойти, чтобы избавиться от соперницы на турнире.