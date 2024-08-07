Стала известна личность шахматистки, которая вылила ртуть на доску соперницы

Стала известна личность шахматистки, которая вылила отравляющее вещество на доску соперницы перед чемпионатом Дагестана. Telegram-канал Baza сообщает, что вещество, которым оказалась ртуть, разлила победительница чемпионата СКФО по шахматам Амина Абакарова.

Пострадавшей оказалась Умайганат Османова.

Турнир проходил в Махачкале 2 августа. Перед началом соревнований одна из участниц турнира изучила список спортсменок, подошла к определенному столу, вылила что-то на стол и растерла жидкость шахматной фигурой.

Очевидцы сообщают, что женщине, которая сидела за этим столом, стало плохо. Организаторы соревнований посмотрели записи камер наблюдения и вызвали полицию. Абакарова была задержана в тот же день.

Ранее восемь футболистов и семеро работников из персонала украинского клуба «Днепр-1» отравились перед ответным матчем второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим «Панатинаикосом».