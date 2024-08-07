Федерация шахмат России (ФШР) временно отстранила дагестанскую шахматистку Амину Абакарову от участия во всех соревнованиях под эгидой организации. Об этом заявил президент ФШР Андрей Филатов, комментарий которого приводит пресс-служба федерации. ТАСС

«Федерация шахмат России временно отстраняет дагестанскую шахматистку Амину Абакарову от участия во всех соревнованиях, проходящих под эгидой ФШР, до заключения правоохранительных органов, на основании которого будет принято окончательное решение, вплоть до пожизненной дисквалификации», — говорится в заявлении ФШР. Чемпионат.com

На первенстве Дагестана по шахматам Абакарова разлила ртуть на доску соперницы. Поводом для такого поступка мог послужить конфликт между спортсменками. После соприкосновения с поверхностью пострадавшей стало плохо и ей вызвали скорую помощь. Газета.Ru