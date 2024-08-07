Что известно о скандале с отравлением в российских шахматах

Пострадавшая почувствовала себя плохо, но ей успели оказать медицинскую помощь.

Скромный чемпионат Дагестана по шахматам вышел в топы федеральных новостей. Но не из-за того, что его выиграл пятилетний шахматист, а из-за громкого скандала, который в федерации шахмат России уже назвали дикостью. Одна из участниц пыталась отравить соперницу ртутью. Такого в российском спорте ещё не было. Министр спорта Дагестана Сажид Сажидов выпустил специальное заявление, в котором рассказал, что на самом деле произошло.

«В интернет попало видео, где одна из участниц чемпионата Дагестана по классическим шахматам – неоднократная победительница этих соревнований Амина Абакарова из Махачкалы обработала неизвестным веществом, как позже выяснилось ртутными соединениями стол, за которым предстояло играть её сопернице, чемпионке Европы Умайганат Османовой из Каспийска. В результате во время игры самочувствие Османовой ухудшилось и ей потребовалась медицинская помощь. При этом больше никто не пострадал. Соревнования были приостановлены и через несколько дней продолжены после официального разрешения регионального Управления Роспотребнадзора. В данный момент жизни участников и гостей соревнований ничего не угрожает. 8 августа состоится закрытие чемпионата Дагестана. Как и многие, нахожусь в недоумении от случившегося, непонятны для меня и мотивы, которыми руководствовалась такая опытная спортсменка как Амина Абакарова. Совершенные ею действия могли привести самому печальному итогу, угрожали жизни всех, кто находился в шахматном доме, в том числе ее самой. Теперь ей придется отвечать за содеянное перед законом. Амина Абакарова была сразу же исключена из числа участниц чемпионата Дагестана, ей грозит пожизненная дисквалификация, увольнение с работы и уголовное преследование», — сообщил Сажидов.

На скандал немедленно отреагировал и президент федерации шахмат России Андрей Филатов.

«Федерация шахмат России временно отстраняет дагестанскую шахматистку Амину Абакарову от участия во всех соревнованиях, проходящих под эгидой ФШР, до заключения правоохранительных органов, на основании которого будет принято окончательное решение, вплоть до пожизненной дисквалификации», — приводит слова Филатова официальный сайт ФШР.

«Честно говоря, это какая-то дикость. Сейчас самое главное – здоровье пострадавшей участницы, за которую мы переживаем. Потому что ни одна медаль, чемпионата республики или Олимпийских игр, не стоит жизни и здоровья спортсменов. Понятно, что этим инцидентом уже занимаются правоохранительные органы. Мы ждём результатов проверки и их выводов», — сказал «РИА Новости» исполнительный директор ФШР Александр Ткачёв.

Мотивы Абакаровой непонятны. Предположения о том, что соперника могла подсмотреть, как она играет, вообще смешны. Сейчас легко найти нотации любых партий. Но даже в сериале «Ход королевы» до такого не додумались.