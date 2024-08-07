Стали известны подробности отравления дагестанской шахматистки

Шахматистка Амина Абакарова попыталась отравить свою соперницу Умайганат Османову в связи с тем, что та якобы переняла ее тактику и планировала ее использовать, рассказал член шахматной ассоциации Дагестана. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Инцидент произошел в пятницу, 2 августа, на чемпионате республики по шахматам.

По данным газеты, видеокамеры зафиксировали, как перед началом состязаний Абакарова, которую в Дагестане нередко называют «шахматной королевой», подошла к судейским местам, нашла лист с участницами состязаний и их распределением за досками.

Затем шахматистка «что-то достала из сумочки, подошла к одной из досок, разлила содержимое пузырька и растерла его шахматной фигурой со стороны одной из участниц».

Как позже выяснилось, отметили журналисты, было место, предназначенное для Умайганат Османовой — сильной шахматистки, многолетней соперницы «шахматной королевы».

В ходе турнира Умайганат почувствовала себя плохо, у нее закружилась голова, потемнело в глазах. В связи с этим она вызвала скорую помощь, полицию, потребовала проверить камеры наблюдения, что и позволило выявить причину ЧП.

«Я хорошо знаю Амину и шахматный мир Дагестана. Это было не соперничество. Это скорее всего была месть. Умайгант тоже участвовала в прошлогоднем чемпионате и проиграла. Но Амине показалось, что она втайне записала ее ходы и пыталась повторить ее тактику — вот и решила отомстить», — предположил собеседник газеты.

Дагестанский шахматист констатировал, что также был в зале, но не почувствовал недомогания. Он добавил, что если бы была использована ртуть, то стало бы плохо и самой отравительнице, и всем, кто был рядом.

Ранее сообщалось, что федерация шахмат России временно отстранила Абакарову от участия во всех соревнованиях под эгидой ассоциации.