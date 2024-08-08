Шахматистка, которую пыталась отравить соперница, заняла второе место на чемпионате Дагестана

Шахматистка Умайганат Османова, которую пыталась отравить соперница на чемпионате Дагестана, заняла итоговое второе место на турнире.

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Османова по итогам семи туров набрала 5 очков. Первой стала Султанат Джалалова (6 очков), тройку замкнула Хадиджа Магомедова (5).

В среду стало известно, что другая шахматистка Амина Абакарова, которой предстояло сыграть против Османовой, перед игрой обработала стол ртутными соединениями, из‑за чего её сопернице стало плохо. Затем Федерация шахмат России (ФШР) сообщила, что временно отстранила Абакарову от участия во всех соревнованиях до заключения правоохранительных органов по этому инциденту, а «Матч ТВ» в федерации заявили, что Абакаровой грозит пожизненная дисквалификация.

В итоговом протоколе чемпионата Дагестана Абакарова с 1,5 очками заняла 11‑е место среди 13 участниц.