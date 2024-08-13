Шахматистку-отравительницу выгнали из федерации

Шахматистка Амина Абакарова, подлившая ртуть своей сопернице Умайганат Османовой на турнире в Дагестане, была отстранена региональной шахматной федерацией. Об этом сообщает РИА Новости.

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Министр по физической культуре и спорту Дагестана Сажин Сажидов заявил, что Абакарова больше не числится в реестре спортсменок региона.

«Шахматистка Амина Абакарова исключена из федерации шахмат республики», — заявил чиновник.

Турнир проходил в Махачкале 2 августа. Перед началом соревнований Абакарова изучила список спортсменок, подошла к определенному столу, вылила отравляющее вещество на стол и растерла жидкость шахматной фигурой.

Очевидцы сообщили, что Османовой, которая сидела за этим столом, стало плохо. Организаторы соревнований посмотрели записи камер наблюдения и вызвали полицию. При этом пострадавшая спортсменка продолжила выступление и заняла призовое место.