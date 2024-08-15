Карякин сравнил Игры БРИКС и Олимпиаду в Париже

Игры БРИКС были организованы лучше, чем Олимпийские игры в Париже. Такое мнение на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Деградация олимпийского движения: как Олимпиада стала разъединять?" высказал российский шахматист Сергей Карякин.

Игры БРИКС проходили с 12 по 24 июня в Казани и Москве, сборная России стала победителем медального зачета.

"Игры БРИКС - это правильное начинание, - сказал Карякин. - У нас турниры проводятся на высочайшем уровне. У нас большой опыт и организация гораздо лучше, чем на той же Олимпиаде в Париже, и с политической точки зрения нужны альтернативы. Хотя я тоже не хочу перегибать и говорить, что надо не участвовать в Олимпийских играх и хлопать дверью".

Олимпийские игры проходили в столице Франции с 24 июля по 11 августа.