Шахматистка рассказала, какого наказания хочет для оппонентки-отравительницы

Умайганат Османова рассказала, какого наказания хочет для 40-летней Амины Абакаровой, пытавшейся ее отравить ртутью.

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«На самом деле я этого (уголовного преследования) не хочу. Главное, что надо сделать — действительно пожизненно дисквалифицировать ее на всех уровнях и запретить вести образовательную деятельность. Это станет для нее самым серьезным наказанием. Если у меня на первом месте всегда стоит моя семья, мои дети, то ей 40 лет, семьи нет, единственное, что у нее есть — это шахматы», – приводит слова Османовой «Матч ТВ».

Инцидент произошел 7 августа, во время чемпионата Дагестана по шахматам. Абакарова за 20 минут до старта турнира разлила ртуть на доску Османовой, что было зафиксировано камерами видеонаблюдения. По ходу игры Османовой стало плохо, ей вызвали скорую помощь.

Османова отметила, что отравления у нее нет, однако «психологическое состояние расшатано». При этом Абакарова не пыталась как-то связаться с Умайганат.

Абакарова была пожизненно исключена из Федерации шахмат Дагестана. Федерация шахмат России временно отстранила 40-летнюю спортсменку.