ФШР отправила 1000 комплектов шахмат в Курскую область

Федерация шахмат России (ФШР) отправила 1 000 комплектов шахмат в Курскую область. Об этом ТАСС рассказал президент ФШР Андрей Филатов.

"Люди временно попали в трудную ситуацию. Многие из них занимались шахматами. Чтобы им было легче справляться, приняли решение отправить шахматы и шахматную литературу", - сказал Филатов.

В Курскую область отправлены около 200 экземпляров учебно-методического комплекса 1-го года обучения (к 1 сентября), около 1 500 журналов "64".