Крамник начал второй матч против шахматиста, которого обвинял в жульничестве

Российский гроссмейстер Владимир Крамник начал второй матч против шахматиста Хосе Мартинеса, которого обвинял в жульничестве.

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По итогам первого игрового дня со счётом 7:5 лидирует Жоспем. Следующие партии состоятся 20 и 21 августа.

Напомним, в первом поединке, который проходил в начале июня в испанском Мадриде, победу со счётом 16,5:11,5 одержал Хосе Мартинес. Впоследствии Владимир Крамник говорил о DDoS-атаке во время игры с мексиканцем, о проблемах с Chess.com, на котором играли гроссмейстеры, а также о потенциальном суде с сайтом. Недавно экс-чемпион мира обратился в Федеральное бюро расследований США (ФБР) за помощью в расследовании этих атак, мешающих игре.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, что хотел бы встретиться за шахматной доской с экс-чемпионом мира Владимиром Крамником.