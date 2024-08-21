Иван Землянский стал самым молодым гроссмейстером в истории России

Российскому шахматисту Ивану Землянскому было присвоено высшее шахматное звание гроссмейстера, сообщает пресс‑служба Федерации шахмат России.

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Заключительную норму 13‑летний спортсмен выполнил в мае на турнире Sharjah Masters. Он показал перфоманс 2770, а в конце июня победил в мини‑матче в интернете норвежца Магнуса Карлсена.

После присвоения звания Землянский официально стал самым молодым гроссмейстером России, побив рекорд Аниша Гири (14 лет, 7 месяцев и 2 дней), до 2009 года представлявшего Россию. Также результат Землянского вошел в десятку лучших за всю мировую историю.

Аниш Кумар Гири родился в Санкт‑Петербурге, но сейчас представляет Нидерланды.