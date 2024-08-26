Непомнящий проиграл в 6-м туре Кубка Синкфилда

Непомнящий проиграл Каруане в 6-м туре Кубка Синкфилда
Состоялись пять матчей в рамках 6-го тура шахматного турнира «Кубок Синкфилда», который проходит с 18 по 30 августа в Сент-Луисе (США).
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение от американца Фабиано Каруаны — 0:1.
Результаты остальных матчей:
- Дин Лижэнь (Китай) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 1/2:1/2;
- Уэсли Со (США) — Алиреза Фируджа (Франция) — 1/2:1/2;
- Аниш Гири (Нидерланды) — Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — 1/2:1/2;
- Гукеш Доммараджу (Индия) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 1/2:1/2.
Турнирное положение после 6-го тура:
- Алиреза Фируджа (Франция) — 4,0;
- Фабиано Каруана (США) — 3,5;
- Уэсли Со (США) — 3,5;
- Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 3,0;
- Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 3,0;
- Гукеш Доммараджу (Индия) — 3,0;
- Дин Лижэнь (Китай) — 3,0;
- Ян Непомнящий (Россия) — 2,5;
- Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — 2,5;
- Аниш Гири (Нидерланды) — 2,0.