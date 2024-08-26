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Непомнящий проиграл Каруане в 6-м туре Кубка Синкфилда

Состоялись пять матчей в рамках 6-го тура шахматного турнира «Кубок Синкфилда», который проходит с 18 по 30 августа в Сент-Луисе (США).

Непомнящий проиграл в 6-м туре Кубка Синкфилда
© Чемпионат.com

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение от американца Фабиано Каруаны — 0:1.

Результаты остальных матчей:

  • Дин Лижэнь (Китай) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 1/2:1/2;
  • Уэсли Со (США) — Алиреза Фируджа (Франция) — 1/2:1/2;
  • Аниш Гири (Нидерланды) — Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — 1/2:1/2;
  • Гукеш Доммараджу (Индия) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 1/2:1/2.

Турнирное положение после 6-го тура:

  • Алиреза Фируджа (Франция) — 4,0;
  • Фабиано Каруана (США) — 3,5;
  • Уэсли Со (США) — 3,5;
  • Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 3,0;
  • Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 3,0;
  • Гукеш Доммараджу (Индия) — 3,0;
  • Дин Лижэнь (Китай) — 3,0;
  • Ян Непомнящий (Россия) — 2,5;
  • Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — 2,5;
  • Аниш Гири (Нидерланды) — 2,0.

Шахматы
Дин Лижэнь
Аниш Гири
Ян Непомнящий