Лагно стала победительницей чемпионата России по шахматам

Екатерина Лагно заняла первое место по итогам суперфинала чемпионата России по шахматам. Соревнования проходят в Барнауле.

В заключительном, 11-м туре Лагно черными фигурами сыграла вничью с Екатериной Гольцевой. По итогам соревнований Лагно набрала 6,5 очка.

Три лучших шахматистки по итогам чемпионата России примут участие в Кубке мира Международной шахматной федерации (FIDE). Это стало возможным после перехода Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию. У мужчин путевку на Кубок мира FIDE получат пять лучших шахматистов. Женский Кубок мира FIDE пройдет в Батуми с 5 по 29 июля 2025 года.

Суперфинал чемпионата России в Барнауле завершится 28 августа.