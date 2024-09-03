Шахматист Артемьев надеется, что россияне вновь будут выступать под флагом страны

Двукратный чемпион России Владислав Артемьев надеется на возвращение гимна и флага отечественным шахматистам. Об этом он рассказал ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Артемьев примет участие в Кубке ВЭФ по шахматам, он является действующим победителем турнира.

"Сейчас мы выступаем на международных турнирах в нейтральном статусе. Мне это не нравится, я бы хотел играть с флагом страны. Надеюсь, что скоро нам вернут всю нашу государственную символику", - сказал Артемьев. "Мне очень нравится играть в России, у нас шахматные турниры проходят на очень высоком уровне, мне всегда очень нравится в них играть. Я в этом году играл на Играх БРИКС, "Шахматных звездах", чемпионате России, везде прекрасная организация. Приятно, что к нам приезжают сильные игроки из-за рубежа", - добавил собеседник агентства.

28 февраля 2022 года Международная шахматная федерация (FIDE) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе и объявила, что не будет проводить официальные шахматные соревнования и мероприятия в России и Белоруссии. 16 марта того же года совет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации. Решение о выступлении россиян и белорусов под флагом FIDE неоднократно продлевалось, сейчас оно действует до 1 января 2025 года.

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.