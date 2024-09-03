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Матч за звание чемпиона мира по шахматам – 2024, рейтинги соперников, Дин Лижэнь, Гукеш Доммараджу

Впервые в истории корону разыграют гроссмейстеры, не входящие в топ-5 мирового рейтинга.

Звание чемпиона мира по шахматам совсем обесценилось? В титульном матче сыграют аутсайдеры
© Чемпионат.com

С 20 ноября по 14 декабря в Сингапуре состоится матч за звание чемпиона мира по шахматам между действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем и индийцем Гукешем Доммараджу. В рейтинге ФИДЕ ни один из них не входит в пятёрку лучших шахматистов мира, и такого в титульных матчах ещё не было. Неужели звание чемпиона мира совсем обесценилось?

1 сентября 2024 года вышел новый рейтинг-лист ФИДЕ, который по-прежнему возглавляет норвежец Магнус Карлсен с рейтингом 2832. Скандинавский король шахмат давно заявил, что классический титул и тяжелая борьба за него его уже не интересуют, поэтому в чёрно-белом королевстве полным ходом развернулась «игра престолов» — на звание претендуют многочисленные «принцы».

В конце года должен состояться матч за звание чемпиона мира между китайцем Дин Лижэнем и индийцем Гукешем Доммараджу, который главным образом интересен тем, что новым обладателем короны может стать самый молодой игрок в истории – 18-летний Гукеш настроен побить рекорд Гарри Каспарова* (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента), ставшего чемпионом в 22 года.

Гукеш Доммараджу c рейтингом 2765 сейчас седьмой в мировом рейтинге – выше, кроме Карлсена, ещё Хикару Накамура и Фабиано Каруана (оба – США), Арджун Эригайси (Индия), Алиреза Фируджа (Франция) и Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан). Учитывая, что Фируджа по происхождению иранец – в элитах продолжается стремительное наступление Востока.

Лучший россиянин Ян Непомнящий откатился на девятую позицию (2755), а вот Дин Лижэнь после неудачи на Кубке Синкфилда в США и вовсе стал 15-м рейтинге с 2737. Получается интересный парадокс – в борьбе за звание чемпиона мира сойдутся 7-й и 15-й игроки в рейтинге! Такого за всю историю шахмат никогда не случалось! Шахматный рейтинг, разработанный американским профессором венгерского происхождения Арпадом Эло, был введён ФИДЕ в 1970 году, хотя профессор начал его считать в 1967-м и спустя три года имел целую базу чисел, которая расставляла по рангу сильнейших шахматистов мира.

Во время легендарного матча между советским чемпионом мира Борисом Спасским и американским претендентом Робертом Фишером цифры безоговорочно были в пользу заокеанского гения – лидер мирового рейтинг-листа Фишер имел 2785 против 2660 Спасского, занимавшего вторую строчку. В итоге после скандала и срыва американца на старте матч закончился его уверенной победой.

В СССР выдвигается молодой претендент Анатолий Карпов, который громит в отборе Спасского и выходит на Фишера – в 1975-м Анатолий имел 2705 и вторую позицию в мире против 2780 у чемпиона мира. Но, увы, этот захватывающий матч так и не состоялся – Роберт Фишер ушёл из шахмат и, несмотря на все разговоры про неофициальный матч, с Карповым так и не сразился.

Наступила эпоха великих противостояний – Анатолий Карпов, имевший на пике рейтинг 2780, сражался в серии матчей сначала с «невозвращенцем» Виктором Корчным (пиковый – 2695), а потом потерял звание в битвах с Гарри Каспаровым* (два «Ка» сыграли целых пять матчей), который первым из шахматистов сумел пробить заоблачную планку в 2800. В каждом из этих матчей шахматисту №1 в рейтинге предстояло сразиться в невероятном по накалу сражении с шахматистом №2.

В 1990-е годы Каспаров*, первым поставивший на службу себе компьютеры и начавший анализировать с их помощью дебюты с ранним миттельшпилем, установил новый рекорд – 2851. Но в матче за звание чемпиона мира в 2000 году уступил второму номеру рейтинга Владимиру Крамнику (2770) и после четырёх лет безуспешных попыток сыграть новый матч за титул в расколотом тогда напополам шахматном мире принял решение завершить карьеру.

В нулевые матчи на первенство мира теряют ещё довоенную формулу шахматной борьбы за трон, когда неизбежно №1 и №2 в глазах общественности должны в личном противостоянии выявить – кто же из них сильнее. В 2004-м году Крамник с 2770 третий в мировом рейтинге после Каспарова* и Вишванатана Ананда (Индия), но чудом защищает звание против претендента венгра Петера Леко (2741, пятый в рейтинге).

В 2006-м проходил скандальный объединительный матч – исторический чемпион Владимир Крамник (2743, четвертая позиция) после жуткого «туалетного скандала» одолел лидера мирового рейтинг-листа, чемпиона мира ФИДЕ болгарина Веселина Топалова (2813), вновь подтвердив относительность цифр в современных элитных шахматах.

Например, в 2008-м Крамник (2772) и Ананд (2783) выглядели главными и заслуженными фаворитами, но на самом деле выше них в рейтинге уже стояли Топалов, Александр Морозевич (Россия), Василий Иванчук (Украина) и вундеркинд Магнус Карлсен.

Ананд выигрывает у Крамника и потом в 2010 году индиец (2787) обыгрывает Топалова (2805), но к этому моменту рейтинг Карлсена уже выше, чем у обоих соперников. Однако своевольный скандинав отказывается от участия в следующем отборочном и на Вишванатана Ананда в 2012 году выходит Борис Гельфанд (Израиль). Ананд к этому момент находился на четвёртой строчке рейтинга (выше Карлсен, Крамник и армянин Левон Аронян), а Гельфанд (2727), несмотря на триумф в отборе, – аж на 22-й позиции!

Ананд снова, хоть и с большими проблемами побеждает, но очевидно, что трон под ним зашатался, и год спустя индиец терпит поражение от Карлсена, а ещё через год уступает ему в матч-реванше, до этого выиграв очередной претендентский турнир. Рейтинг Магнуса к этому времени превысил рекордный каспаровский и составил 2870 пунктов Эло. Ананда c его 2792 к этому времени в рейтинге обгоняли Каруана, Александр Грищук (Россия), Топалов и Аронян, но на его стороне был огромный опыт борьбы за мировое первенство.

В 2016-м на матч с Карлсеном выходит россиянин Сергей Карякин. Казалось бы, все ясно – Магнус первый в рейтинге с 2853, а Сергей с 2772 – лишь девятый. Тем не менее Карякин оказался единственным в истории, кто вёл в матче с норвежцем – Карлсен выиграл лишь на тай-брейке с огромным усилием воли.

Наконец, в следующем матче (2018 год) «по старой формуле» сходятся первый и второй номера – Магнус Карлсен (2837) с большим трудом одолевает находившегося на пике форме Фабиано Каруану (2832). А вот в 2021-м скандинав (2855) громит пятого номера мирового рейтинга россиянина Яна Непомнящего (2782) и после этого заявляет, что матчи за корону ему наскучили…

После самоустранения Карлсена очередной матч за звание чемпиона в 2023 году сыграли победитель и второй призёр турнира претендентов Ян Непомнящий (2795) и Дин Лижэнь (2788), которые в рейтинге располагались сразу вслед за Карлсеном. Тот матч остался за Дином, но победа оказалась пирровой – после перегрузок у китайца начался тяжёлый и затяжной спад.

Словом, в матчах на первенство мира шахматные болельщики видели разное, и 9-й, 22-й номер порой оказывали сумасшедшее сопротивление признанному фавориту. Но чтобы за титул играли соперники, ни один из которых не входит даже в пятёрку мирового рейтинга – такого не было никогда!

*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Шахматы
Василий Иванчук
Петер Леко
Дин Лижэнь
Хикару Накамура
Виктор Корчной
Александр Морозевич
Фабиано Каруана
Веселина Топалова
Магнус Карлсен
Александр Грищук
Ян Непомнящий
Левон Аронян
Борис Гельфанд
Роберт Фишер
Сергей Карякин
Владимир Крамник
Анатолий Карпов
Росфинмониторинг
ФИДЕ