На Генассамблее ФИДЕ пройдет голосование за полное восстановление России в правах

На Генассамблее ФИДЕ пройдет голосование за полное восстановление России

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— Глава Федерации шахмат Кыргызской Республики Бабур Тольбаев предложил вернуть россиян и белорусов к соревнованиям под эгидой ФИДЕ и этот вопрос будет рассмотрен на Генассамблее организации 22 сентября. Могут ли наши недоброжелатели убрать этот вопрос с повестки?

— Повестка дня утверждена, и изменений в ней не будет. Предложения по повестке принимались до 20 июля, а ровно за месяц до начала работы Генеральной Ассамблеи Совет ФИДЕ разместил информацию на официальном сайте и направил всем делегатам Генассамблеи.

— Правильно я понимаю, что речь идет о полном восстановлении наших федераций в правах?

— Все верно. Федерация шахмат Кыргызской Республики просит «восстановить в правах национальные федерации шахмат России и Белоруссии в полном объеме».

То есть речь идет не только о том, чтобы вернуть всем нашим сборным право участия в международных стартах, вернуть нашим спортсменам флаг и гимн, но восстановить право России организовывать и проводить крупнейшие турниры под эгидой ФИДЕ. Напомню, что за несколько месяцев до старта у нас отобрали право проведения Всемирной шахматной Олимпиады-2022. Это был серьезный удар ниже пояса.

Процедура голосования по этому вопросу достаточно проста (одна страна — один голос). Не без оснований рассчитываем на принятие Генеральной Ассамблеей положительного решения.

— То есть есть вероятность, что уже в 2025 году в Россию вернутся международные старты?

— Международные старты уже проводились в 2024 году: турнир азиатских городов собрал представителей 11 стран, в шахматной части Игр БРИКС участвовали уже 16 стран.

Я же говорю о том, что решение Генассамблеи ФИДЕ может вернуть нам право организации, например, Всемирной шахматной Олимпиады. Давайте дождемся решения Генассамблеи ФИДЕ, – рассказал исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.