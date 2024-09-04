Трюдо отказался говорить о новых выборах, лишившись поддержки оппозиционной партии

Лидер Либеральной партии Канады и премьер-министр страны Джастин Трюдо отказался отвечать на вопросы о возможных досрочных выборах на фоне того, что оппозиционная Новая демократическая партия (НДП) разорвала соглашение с либералами о их поддержке в национальном парламенте.

"Я сейчас не фокусируюсь на политике, пусть другие партии фокусируются на политике. Я сосредоточен на том, чтобы делать то, о чем этим летом мне говорили канадцы", - сказал Трюдо на просьбу прокомментировать это решение НДП и возможность на этом фоне проведения досрочных выборов.

Выступление главы правительства, который находится в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, транслировали национальные телеканалы.

4 сентября лидер НДП Джагмит Сингх объявил, что "либералы подвели народ", поэтому они не заслуживают поддержки его партии.

В конце августа лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр призвал Сингха отказаться от поддержки либерального премьер-министра Трюдо. Глава консерваторов утверждал, что при правительстве Трюдо, чьи инициативы поддерживает НДП, продолжается рост цен и стоимости жизни, а все обещания властей решить эти проблемы так и остаются обещаниями.

По итогам последних парламентских выборов 2021 года Либеральная партия Канады, возглавляемая Трюдо, не смогла получить большинства мест в национальном законодательном органе. Для реализации своей политики в марте 2022 года либералы заключили сделку с НДП, которая в обмен на поддержку ряда своих инициатив со стороны либералов обязалась поддерживать партию Трюдо на всех голосованиях, касающихся вотума доверия Либеральной партии Канады и предлагаемых ею важнейших законопроектах. Таким образом, Трюдо смог купировать многочисленные попытки консерваторов отстранить его от власти и продолжать продвигать свою повестку.

Следующие парламентские выборы в Канаде запланированы на октябрь 2025 года.