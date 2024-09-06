ФШР с оптимизмом смотрит на конгресс FIDE

Федерация шахмат России (ФШР) с оптимизмом смотрит на конгресс и генассамблею Международной шахматной федерации (FIDE), где рассмотрят вопрос возвращения флага и гимна российским шахматистам и возможность проводить международные соревнования в стране. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) ТАСС сообщил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

Ранее президент Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев предложил полноценно вернуть россиян и белорусов к соревнованиям под эгидой FIDE, этот вопрос будет рассмотрен на конгрессе и генеральной ассамблее организации, которые пройдут в Будапеште 17-22 сентября.

"Когда чувствуешь, что это правое дело, - это добавляет внутренних сил, энергии. Есть нотки оптимизма. Мы ведем кропотливую работу - разъясняем делегатам суть проблемы. Во все континентальные конфедерации направлены письма. Именно президентам, - сказал Ткачев. - Смысл их, чтобы перед генассамблеей прочитали документы и поняли, что мы не требуем ничего сверхъестественного. Просто требуем выполнения обязательств, которые два года назад поручили совету FIDE и он их не выполнил. Мы говорим - верните флаг, гимн и участие сборных". "Федерация шахмат Киргизии пошла дальше и требует вернуть все: возможность проведения турниров, семинаров и прочих шахматных событий на нашей территории", - добавил Ткачев.

28 февраля 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе и объявила, что не будет проводить официальные шахматные соревнования и мероприятия в России и Белоруссии. 16 марта того же года совет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации. Решение о выступлении россиян и белорусов под флагом FIDE неоднократно продлевалось, сейчас оно действует до 1 января 2025 года.

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.