В Международной федерации шашек объяснили большую популярность шахмат
Шахматы стали популярнее шашек из-за политики. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации шашек Владимир Лангин.
В России в подмосковном парке "Патриот" проходит чемпионат мира по шашкам.
"Шашки набирают популярность во всем мире, в нашу федерацию входит более 70 стран. Конечно, у нас не такая большая и развитая федерация, как у шахмат. Шахматы стали популярнее, так как они в свое время были мощным инструментом политики, - сказал Лангин. - Бобби Фишер (11-й чемпион мира по шахматам - прим. ТАСС) был противопоставлен огромной советской машине, и это привлекло внимание".