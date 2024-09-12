Ян Непомнящий высказался об использовании интуиции во время выбора хода

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался об использовании интуиции при выборе хода во время игры.

© чемпионат.сом

«Когда ты бросаешь первый взгляд на позицию, неважно, играешь ты партию или просто смотришь, ты начинаешь сомневаться. У тебя генерируется какой-то пул ходов, из которого ты будешь выбирать… и чаще всего среди первых ходов оказывается сильнейший», — сказал Непомнящий на YouTube-канале «Влад Агонов».

Ранее Ян Непомнящий рассказал о своём ритуале во время партий, а также ответил на вопрос о желании сменить спортивное гражданство, заявив, что не планирует ничего менять.

В обновлённом рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Непомнящий потерял четыре позиции, опустившись на девятое место. На счету россиянина 2755 очков. Лидер рейтинга — норвежец Магнус Карлсен (2832).