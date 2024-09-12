Американская корпорация Google стала спонсором матча за мировую шахматную корону, который пройдет в Сингапуре. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

"Google рад спонсировать это историческое событие, - сказал директор по маркетингу Google в Азиатско-Тихоокеанском регионе Саймон Кан. - Шахматы представляют собой пересечение человеческой изобретательности и технологического потенциала и всегда были испытательным полигоном для инноваций в области искусственного интеллекта. Фактически некоторые из наших самых ранних прорывов в области искусственного интеллекта произошли из освоения шахмат".

Матч за мировую шахматную корону пройдет с 25 ноября по 13 декабря, в нем сыграют действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь и Доммараджу Гукеш из Индии. В 2023 году Дин Лижэнь в матче за шахматную корону обыграл россиянина Яна Непомнящего.