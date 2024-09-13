В ФИДЕ отменили решение о лишении членства Федерации шахмат России

Апелляционная палата ФИДЕ отменила решение о лишении членства Федерации шахмат России (ФШР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение, имеющееся в распоряжении агентства. Сегодня, 13 сентября, проходит генассамблея Международной шахматной федерации, на которой рассматривался вопрос о возвращении флага и гимна российским шахматистам и возможность проводить международные соревнования в стране.

ФШР подала апелляцию на лишение членства, в которой потребовала полностью аннулировать данное решение. Решение о лишении членства было заменено на штраф в размере €45 тыс. Также палата отменила решение о вынесении выговора президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу за его участие в попечительском совете ФШР. В решении апелляционной палаты уточняется, что комиссия по этике не имеет полномочий приостанавливать членство ФШР в ФИДЕ и должна была применить другие санкции.

Ранее комиссия по этике и дисциплине FIDE лишила ФШР членства в организации сроком на два года после жалобы шахматиста Петера Хейне Нильсена, Федерации шахмат Украины и украинского гроссмейстера Андрея Баришпольца в связи с деятельностью организации на территории республики Крым, ДНР, ЛНР и Херсонской области.