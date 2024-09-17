Смагин: российским шахматистам вернут флаг и гимн по итогам генассамблеи FIDE

Международная федерация шахмат (FIDE) в ближайшем будущем позволит российским спортсменам выступать с национальным флагом и гимном на всех официальных соревнованиях. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

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17 сентября в Будапеште стартует конгресс FIDE. Генассамблея, на которой будет рассмотрен вопрос полноценного возвращения россиян и белорусов, пройдет 21-22 сентября.

"Я думаю, у нас очень хорошие шансы на положительное решение, что нам уже на конгрессе вернут флаг и гимн. У нас хорошие позиции, так как многие понимают бессмысленность санкций. Нас отстранили по политическим причинам, а спорт не должен подвергаться влиянию политики", - сказал Смагин.

28 февраля 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе и объявила, что не будет проводить официальные шахматные соревнования и мероприятия в России и Белоруссии. 16 марта того же года совет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации. Решение о выступлении россиян и белорусов под флагом FIDE неоднократно продлевалось, сейчас оно действует до 1 января 2025 года.

7 июня комиссия по этике FIDE лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на два года. Решение было связано с тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий России. Российская организация подала апелляцию на решение комиссии по этике 26 июня и потребовала переизбрать комиссию по этике в полном составе, а также вернуть флаг и гимн российским спортсменам. 13 сентября апелляционная палата комиссии по этике FIDE отменила ранее вынесенное решение органа о лишении членства ФШР, удовлетворив апелляцию Федерации шахмат России.