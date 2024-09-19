Юный «шахматный Месси» из Аргентины ставит удивительные рекорды

Фаустино Оро в 10 лет стал самым юным международным мастером в истории. Станет ли он чемпионом мира?

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В шахматном мире появился свой Месси. 10-летний Фаустино Оро из Аргентины уже стал самым молодым международным мастером в истории и даже успел обыграть Магнуса Карлсена.

Как вообще начался путь «шахматного Месси»?

«Я думал, что он ставит всем детский мат»

Фаустино родился 14 октября 2013 года в Буэнос-Айресе. Шахматами мальчик стал заниматься в шесть лет, когда в мире бушевала пандемия коронавируса. Как рассказал отец Фаустино Алехандро Оро, ребёнка нужно было чем-то занять на карантине, чтобы он не разнёс квартиру. Тогда его супруга и мама мальчика Ромина Симонди предложила Фаустино завести аккаунт на Chess.com.

Юному спортсмену понравились шахматы, он увлёкся и уже через пару месяцев его начал тренировать один из лучших шахматистов Аргентины – международный мастер Хорхе Росито.

«Фаусти начал двигать фигуры в мае 2020 года, в разгар пандемии, просматривая обучающие видео в YouTube. Его отец показал ему небольшую доску, а затем благодаря видео Фаустино начал увлекаться шахматами. Отец Фаустино связался со мной, и 4 сентября 2020 года я дал ему первый урок. Ему было всего шесть лет. Я помню, что уже тогда он играл против международных мастеров: у него даже не было международного рейтинга, но он играл, чтобы победить. У него с рождения был этот менталитет победителя».

В это же время Алехандро придумал интересный способ стимулировать прогресс своего сына. Он пообещал Фаустино подарок за каждые 100 Эло.

«Через неделю он пришёл ко мне и сказал: «Папа, где мой приз?» Через два дня забрал уже следующую награду. Когда он пришёл ко мне в третий раз на той же неделе, я подумал, что он ставит всем детский мат. К своему удивлению, я обнаружил, что он считает комбинации на несколько ходов вперёд».

«Фаусти учится от 9 до 18 часов в неделю»

После года игры в шахматы Фаустино уже довёл свой рейтинг до 2000 Эло. Вскоре мальчик стал чемпионом Аргентины в возрасте до восьми лет, победителем Панамериканского чемпионата в категории до 10 лет, в девять лет стал самым юным, кто достиг отметки в 2200 и 2300 Эло, а в 2023 году принял участие в чемпионате мира по быстрым шахматам.

Чтобы ребёнок развивался в шахматах, семье пришло принять сложное решение – переехать в испанскую Бадалону. К счастью, к этому моменту талант мальчика заметили в Аргентинской шахматной федерации. Группа бизнесменов стала спонсировать Фаустино, оплачивая ему тренеров.

В команде мальчика сразу несколько сильных игроков: помимо Хорхе Росито, юного чемпиона тренируют Хорхе Кори, Леандро Пердомо и Марио Вильянуэва. Оро бо́льшую часть своего времени посвящает шахматным тренировкам, а учёбе в школе выделяет от 9 до 18 часов в неделю.

«Я победил Карлсена»

Мальчик добивается всё новых успехов. В 2024 году Фаустино за 48 ходов обыграл Магнуса Карлсена на Bullet Brawl, а также сыграл с Хикару Накамурой.

«Я победил Карлсена! Я очень счастлив, это большая радость для меня, потому что никогда не играл против него», – признался Оро.

А в начале июля 10-летнему Фаустино покорилось сразу два достижения. Первое – он стал самым юным международным мастером (в 10 лет 8 месяцев 16 дней). Второе – Оро расположился на втором месте среди самых молодых шахматистов, достигших 2400 Эло.

«Мы не стремимся к рекордам, но он хочет стать международным мастером, и это важнее», — пояснял Алехандро мотивацию своего сына.

Главной силой Фаустино его тренер Росито называет характер и счёт.

«Его самое выдающееся достоинство — счёт. У Фаустино есть умственные способности, которые трудно объяснить у ребёнка его возраста. Он также очень хорош в стратегической части, что поразительно, потому что мальчики его возраста обычно больше выделяются в тактической области. Он боец: всегда играет, чтобы победить. Это весьма выдающееся явление, потому что есть много людей, которые очень старательны и талантливы, но, когда дело доходит до игры, могут испугаться соперника».

Сейчас у Фаустино рейтинг в классике 2434 Эло, в рапиде – 2359, а в блице – 2431. И, судя по успехам, будет только выше. Вероятно, вскоре мы сможем увидеть юного гения на взрослых турнирах, ведь сам Фаустино ставит себе куда более высокие цели – в частности, стать чемпионом мира.