Наводнение в Будапеште не сорвет конгресс и генеральную ассамблею FIDE

Наводнение в Будапеште, которое ожидается к концу недели, не сорвет конгресс и генеральную ассамблею Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом ТАСС рассказали в организации.

17 сентября в Будапеште начался конгресс FIDE. Генассамблея, на которой будет рассмотрен вопрос полноценного возвращения россиян и белорусов, пройдет 21-22 сентября. Мероприятие проходит в гостинице "Интерконтиненталь", которая расположена в десяти метрах от Дуная.

"Местные власти заявили нам, что, несмотря на сложную ситуацию, гостинце ничего не угрожает", - сообщили в FIDE.

Ожидается, что Дунай достигнет максимального уровня в районе Будапешта 21 сентября на отметке в 850 см. Если прогнозы оправдаются, то этот показатель окажется на 41 см ниже, чем во время наводнений 2021 года. Тем не менее вода отступит не ранее чем через неделю после достижения пика. Как указала представитель Национального генерального управления водных ресурсов Габриэлла Шиклош, ситуация будет зависеть от динамики таяния снегов в австрийских горах и количества ожидаемых осадков.

Циклон "Борис" в последние дни достиг Европы, принеся с собой огромное количество осадков. Из-за интенсивных дождей, выпавших в Альпах, уровень воды в нескольких реках, в том числе в Дунае, поднялся. Последствия наводнений ощутили на себе жители некоторых стран Центральной Европы. В Чехии ливни сопровождались порывами шквального ветра. Без света в стране в выходные оставались около 135 тыс. домохозяйств. В понедельник же без электричества оказались порядка 61 тыс. человек.