РФ выразила протест из-за давления Украины на участников генассамблеи FIDE

Давление украинских чиновников прямо влияет на объективное и прозрачное волеизъявление делегатов генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации (FIDE), и российская сторона выражает решительный протест. Об этом ТАСС заявил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

© РИА Новости

17 сентября в Будапеште начался конгресс FIDE. Генассамблея, на которой будет рассмотрен вопрос полноценного возвращения россиян и белорусов на соревнования, пройдет 21-22 сентября. Ранее спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Украина инициирует введение санкций против президента FIDE Аркадия Дворковича в случае восстановления прав российской и белорусской федераций шахмат.

"Украинские шахматные чиновники, в первую очередь в лице Федерации шахмат Украины, на всех уровнях власти не оставляют попыток "наказать" Россию на спортивной шахматной арене. И не только шахматной, - сказал Филатов. - Очевидно, во все времена в той или иной степени случались военные конфликты, в которых каждая из воюющих стран считала для себя возможным отстаивать свои интересы и суверенитет на поле боя. Но никогда прежде ни одна страна, участвующая так или иначе в военном конфликте, не подлежала каким-либо дискриминационным мерам со стороны FIDE, а тем более исключением из семьи FIDE. Это справедливо, поскольку согласно Олимпийской хартии спортсмены не подлежат разделению по каким бы то ни было различиям: расовым, гендерным или политическим".

"Ранее FIDE в лице комиссии по этике ожидаемо отменило свое решение о лишении России членства в FIDE, которое ранее поспешно приняло именно по политическим мотивам. Вместе с тем мы также ожидаем полного восстановления прав России в FIDE на предстоящей генеральной ассамблее. Предстоит голосование, на котором будет решаться вопрос восстановления полноправного членства России в FIDE, - подчеркнул президент ФШР. - Однако Федерация шахмат Украины, понимая свою бесперспективность повлиять на повестку дня генассамблеи, куда включены данные вопросы, проявляет, как видно, неспортивное поведение в преддверии выборов и начинает оказывает давление на делегатов генассамблеи FIDE, рассылая обращения через МИД Украины, с просьбой не поддерживать восстановление прав в FIDE российских спортсменов, в которых также содержатся ультимативные требования в адрес президента FIDE Дворковича, который, как известно, является гражданином России".

Филатов отметил, что дискриминационные решения FIDE могут создать опасный прецедент.

"Считаем такое поведение украинских чиновников недостойным, поскольку оно прямо влияет на объективное и прозрачное волеизъявление делегатов генассамблеи FIDE и может стать основанием для привилегий либо ограничений дискриминационного характера в выборном процессе, в связи с чем Россия заявляет решительный протест, - сказал Филатов. - Также хотим обратить внимание, что подобные дискриминационные решения FIDE в отношении страны, которая находится в состоянии военного конфликта, означает, что любая из стран, воюющая в настоящее (и в будущее) время, может также лишиться своего полноправного членства в FIDE согласно уже созданному прецеденту", - заключил глава ФШР.

Решения FIDE

28 февраля 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе и объявила, что не будет проводить официальные шахматные соревнования и мероприятия в России и Белоруссии. 16 марта того же года совет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации. Решение о выступлении россиян и белорусов под флагом FIDE неоднократно продлевалось, сейчас оно действует до 1 января 2025 года.

7 июня комиссия по этике FIDE лишила Федерацию шахмат России членства в организации на два года. Решение было связано с тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий России. Российская организация подала апелляцию на решение комиссии по этике 26 июня и потребовала переизбрать комиссию по этике в полном составе, а также вернуть флаг и гимн российским спортсменам. 13 сентября апелляционная палата комиссии по этике FIDE отменила ранее вынесенное решение органа о лишении членства ФШР, удовлетворив апелляцию Федерации шахмат России.