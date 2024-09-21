Гроссмейстер Шипов: уважение к Карлсену стремится к нулю

Международный гроссмейстер Сергей Шипов высказался о заявлении 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена, который выступил против возвращения россиян на международную арену, передает ТАСС.

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"Сам по себе Магнус стал заложником большой политики. Он, безусловно, великий шахматист. Но после таких заявлений уважение к нему стремится к нулю", - сказал Шипов.

В феврале 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, они выступают под флагом организации. Сборным России и Белоруссии запрещено выступать в турнирах под эгидой FIDE. В России и Белоруссии не проводятся официальные шахматные соревнования.

7 июня 2024 года комиссия по этике FIDE объявила о приостановлении членства Федерации шахмат России (ФШР) в организации на два года. Это было объяснено тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий России. Решение вступает в силу через 60 дней после принятия.